События

23:29 26.05.2019

Партия Ле Пен на первом месте на выборах в Европарламент во Франции

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Партия Ле Пен на первом месте на выборах в Европарламент во Франции

"Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует, судя по предварительному прогнозу, на выборах в Европейский парламент во Франции с 23,2% голосов.

"Вперед, Республика!" Эмманюэля Макрона совместно с Демократическим движением идет на втором месте с результатом 21,9% голосов.

Французские "зеленые", предварительно, на третьем месте с 12,8% голосов.

У "Республиканцев" - 8,3%.

За ними следует "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона - 6,7%. И столько же набирает Социалистическая партия, результат которой комментаторы расценивают как сокрушительное поражение этого политического движения.

Теги: #европарламент #франция #выборы
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