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22:42 26.05.2019

Зеленский: Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач

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Зеленский: Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в поддержку украинского кинопроизводства, назвав его одной из приоритетных задач.

"Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье.

Зеленский поприветствовал всех кинематографистов.

"Кинематографическия неделя в Украине. В четверг - 100-летие Одесской киностудии, вчера - открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость". Приветствую всех кинематографистов, среди которых я был до недавнего времени. И всех простых любителей кино, среди которых недавно я оказался", – написал глава государства.

Теги: #поддержка #зеленский #украина #кино
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