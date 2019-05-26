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19:35 26.05.2019

Гройсман попросит парламент принять его отставку

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Гройсман попросит парламент принять его отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, написавший заявление об отставке, попросит Верховную Раду уволить его с должности. После этого Кабмин будет продолжать свою работу, но уже в другом режиме.

"Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке. После того, как парламент примет мою отставку, Конституция и законы предусматривают, что я продолжаю работать премьер-министром до создания нового правительства, также продолжают работать все министры", - сказал Гройсман в интервью ICTV, показанном в воскресенье вечером.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, будет ли находится он и министры в статусе и.о. до этого времени, премьер сказал: "Даже статуса и.о. После отставки мы продолжаем работать на своих должностях".

Вместе с тем, Гройсман отметил, что до отставки правительство работало в плановом режиме.  "Очевидно, что сейчас мы переходим в такой, я бы сказал, антикризисный режим".

Теги: #гройсман #рада #отставка #украина
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