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18:48 26.05.2019

Вандалы повредили стекло на пешеходно-велосипедном мосту, открытым к Дню Киева

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Вандалы повредили стекло на пешеходно-велосипедном мосту, открытым к Дню Киева

В Киеве вандалы повредили две секции стекла на пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли", - написал городской глава на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Градоначальник столицы заявил, что виновные понесут наказание.

"Сказать, что я обескуражено злой - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся", - написал Кличко.

Как сообщалось, 25 мая Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов и поздравил киевлян с днем Киева.

"Сегодня мы открываем в столице действительно уникальный объект! Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов. Этот мост планировали построить еще более 100 лет назад, а мы это сделали!", - сказал Кличко на открытии объекта.

Активное строительство продолжалось 5 месяцев. Над возведением моста работали около тысячи строителей и специалистов.

"Я практически каждый день приезжал сюда, проверял, как идут работы. И наблюдал как вырисовывается эта красота, которую мы видим сегодня. Были, конечно, и манипуляции вокруг этого объекта, разговоры нужен-не нужен, такой-не такой. Но, я убежден: это будет одна из самых красивых и популярных локаций столицы! Точно могу сказать, что раньше подобных проектов в Украине не воплощали!"- добавил он.

Длина мостового перехода - почти 212 метров, выполнен он из бетона и стекла. Покрытие - из гусасфальта. Вес металлоконструкций - 460 тонн. Только центральная часть моста (длиной 63 м) весит 125 тонн. Ее поднимали и устанавливали 3 суток. Мост опирается на 4 опоры - две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры по обе стороны моста. Высота самой высокой опоры 32 м, самой низкой - 22 м.

Стоимость строительства самого моста - 275 млн грн.

"Все расходы будут проверены, как мы это делаем на других объектах. И Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз и Контрольно-ревизионным управлением ", - подчеркнул мэр.

На прочность стекло градоначальник Киева испытал совместно с братом, эксчемпионом мира Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки. Всего же, заверил мэр, 1 кв. м такого стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

Теги: #киев #вандализм #украина #мост
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