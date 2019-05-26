Боевики в воскресенье дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

Боевики незаконных вооруженных формирований два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди украинских защитников нет", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Боевики вели огонь по позициям ООС: возле Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – отметили в штабе.

Украинские военные добавили, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.