В ночь на воскресенье в Польше сгорел автобус, 70 украинцев эвакуированы

Автобус, следовавший из Киева в Прагу, полностью сгорел в ночь на воскресенье на автостраде А4 в Польше возле г.Альверня (Малопольское воев.), 70 граждан Украины были эвакуированы, сообщил польский телеканал TVN24.pl.

"Был сожжен автобус из Киева в Прагу, это был украинский перевозчик. На борту находились 70 граждан Украины, все были эвакуированы из транспорта и ни с кем ничего не случилось", – цитирует заявление сотрудник таможни Краковской дорожной комиссии сайт телеканала в воскресенье.

Как добавил дежурный, пожар начался в двигателе, и автобус сгорел полностью и прожег дыру в асфальте.

После инцидента правая полоса движения в направлении Катовице была заблокирована. Как сказал дежурный, на этом участке трассы необходимо будет положить новый асфальт.

"Эвакуированные пассажиры были доставлены на стоянку МОТ (комната обслуживания пассажиров), откуда им был предоставлен запасной транспорт", – сказано в сообщении.