Зеленский призывает МВД не применять меры против "политических протестующих", если они не нарушают правопорядок

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Министерство внутренних дел Украины не принимать меры против людей, протестующих по политическим мотивам, если они не нарушают правопорядок.

"Критики не боюсь", - подчеркнул он на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что выяснил информацию о якобы задержании двух молодых людей, которые устроили протест против действующего президента в Ровно.

"Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку", - указал он.

Как сообщило издание UA:Рівне, 25 мая 20-летний мужчина и 16-летняя девушка провели на главной площади Ровно импровизированный митинг за импичмент президента Украины Зеленского, держа в руках вручную изготовленные плакаты соответствующего содержания. По их словам, они были задержаны правоохранителями, о чем те заявили им в отделении, но после составления админпротоколов протестующих отпустили.

В тот же день в полиции сообщили, что участников митинга не задерживали, а пригласили в отделение полиции, на что те якобы добровольно согласились. При этом в полиции заявляют, что митинг был несанкционированным, так как его участники не подали заблаговременно соответствующую заявку, в связи с чем протоколы и были составлены.

26 мая начальник полиции Ровенской области Валерий Самчук инициировал комплексную служебную проверку по составлению админматериалов на участников данной акции.

В полиции отмечают, что проверку составленных админпротоколов, а также Книгу доставленных и приглашенных в отдел полиции осуществляла Ровенская местная прокуратура, и нарушений со стороны полицейских она не обнаружила.

В то же время, в полиции отмечают, что для недопущения подобных инцидентов личному составу полиции области будет доведена необходимость применения прежде всего методов коммуникации с гражданами во время совершения ими мелких правонарушений.