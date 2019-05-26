События

16:31 26.05.2019

Зеленский призывает МВД не применять меры против "политических протестующих", если они не нарушают правопорядок

2 мин читать
Зеленский призывает МВД не применять меры против "политических протестующих", если они не нарушают правопорядок

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Министерство внутренних дел Украины не принимать меры против людей, протестующих по политическим мотивам, если они не нарушают правопорядок.

"Критики не боюсь", - подчеркнул он на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что выяснил информацию о якобы задержании двух молодых людей, которые устроили протест против действующего президента в Ровно.

"Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку", - указал он.

Как сообщило издание UA:Рівне, 25 мая 20-летний мужчина и 16-летняя девушка провели на главной площади Ровно импровизированный митинг за импичмент президента Украины Зеленского, держа в руках вручную изготовленные плакаты соответствующего содержания. По их словам, они были задержаны правоохранителями, о чем те заявили им в отделении, но после составления админпротоколов протестующих отпустили.

В тот же день в полиции сообщили, что участников митинга не задерживали, а пригласили в отделение полиции, на что те якобы добровольно согласились. При этом в полиции заявляют, что митинг был несанкционированным, так как его участники не подали заблаговременно соответствующую заявку, в связи с чем протоколы и были составлены.

26 мая начальник полиции Ровенской области Валерий Самчук инициировал комплексную служебную проверку по составлению админматериалов на участников данной акции.

В полиции отмечают, что проверку составленных админпротоколов, а также Книгу доставленных и приглашенных в отдел полиции осуществляла Ровенская местная прокуратура, и нарушений со стороны полицейских она не обнаружила.

В то же время, в полиции отмечают, что для недопущения подобных инцидентов личному составу полиции области будет доведена необходимость применения прежде всего методов коммуникации с гражданами во время совершения ими мелких правонарушений.

Теги: #зеленский #украина #мвд #протесты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:32 26.05.2019
Помощник Зеленского Ермак в понедельник побывает на Закарпатье в связи с паводками

Помощник Зеленского Ермак в понедельник побывает на Закарпатье в связи с паводками

15:21 26.05.2019
Ryanair добавила украиноязычную версию официального сайта

Ryanair добавила украиноязычную версию официального сайта

15:00 26.05.2019
В начале недели в Украине будет тепло, на западе и севере пройдут кратковременные дожди

В начале недели в Украине будет тепло, на западе и севере пройдут кратковременные дожди

14:52 26.05.2019
На границе с РФ задержан разыскиваемый за кражу гражданин Молдовы

На границе с РФ задержан разыскиваемый за кражу гражданин Молдовы

14:14 26.05.2019
В Быковнянском лесу в Киеве найдено 28 снарядов времен Второй мировой

В Быковнянском лесу в Киеве найдено 28 снарядов времен Второй мировой

13:43 26.05.2019
В киевском парке Муромец утром сгорели деревянные трибуны волейбольной площадки

В киевском парке Муромец утром сгорели деревянные трибуны волейбольной площадки

13:41 26.05.2019
На реках Волыни продолжает подниматься вода, ожидается затопление заводей

На реках Волыни продолжает подниматься вода, ожидается затопление заводей

13:17 26.05.2019
В Карпатах спадает вода, подтопленных домов уже нет, утром вода стояла еще в 175 дворах

В Карпатах спадает вода, подтопленных домов уже нет, утром вода стояла еще в 175 дворах

10:32 26.05.2019
Гройсман поздравил работников химической промышленности с профессиональным праздником

Гройсман поздравил работников химической промышленности с профессиональным праздником

09:29 26.05.2019
Зеленский поздравил киевлян с днем Киева

Зеленский поздравил киевлян с днем Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международный морской трибунал обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 моряка и позволить им вернуться в Украину

Столтенберг заявил, что НАТО меняет свою военную стратегию

За минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Суд в Италии вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву ориентировочно 12 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

Международная контактная группа заявила о поддержке посреднических усилий Норвегии по Венесуэле

Сильное землетрясение произошло на севере Перу

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на северо-западе Китая

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на северо-западе Китая

Трампа не испугали недавние ракетные пуски КНДР

В Днепре приостановили действие льгот для школьников на проезд в автобусах и электротранспорте

Боевики НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Военные прокуроры задержали при получении взятки в 300 тыс грн взятки начальника управления ГАСИ в Ровенской области

США считают отставку Мадуро главным условием восстановления демократии в Венесуэле – госдепартамент

В Броварах утонул 14-летний ученик школы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА