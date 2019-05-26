Ryanair добавила украиноязычную версию официального сайта

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair открыла полноценную украиноязычную версию официального сайта, об этом на своей странице в соцсети Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык - это не только красиво, но и удобно", - отметил министр.

Омелян также поблагодарил команду Ryanair за реализацию украиноязычной версии сайта.

Как сообщалось, ранее Ryanair открыла полеты из Харькова и Одессы, увеличила частоту рейсов на ряде маршрутов в Киев и анонсировала открытие семи новых маршрутов в Украине в 2019 году.

Ryanair со второй попытки в октябре 2018 года запустил рейсы по 10 направлениям из Киева в Барселону (четыре рейса в неделю), Братиславу и Вроцлав (по три), Варшаву (четыре), Краков (три), Познань и Гданськ (по два), Вильнюс и Стокгольм (по три), Лондон (пять); а также по пяти направлениям из Львова: в Краков (три), Варшаву (три), Дюссельдорф (три), Мемминген (два) и Лондон (три).