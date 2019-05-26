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15:00 26.05.2019

В начале недели в Украине будет тепло, на западе и севере пройдут кратковременные дожди

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В начале недели в Украине будет тепло, на западе и севере пройдут кратковременные дожди

В ближайшие сутки, 27 мая, погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, лишь днем в западных, северных и центральных областях влажность немного повысится, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине - без осадков, лишь днем в западных, северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.

В Киеве ночью - без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 12-14°, днем около 25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,6 градусов тепла в 2007 году, а самая низкая - ночью на отметке 1,7 градусов выше ноля в 1904 году.

Во вторник, 28 мая, в западных областях Украины местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем в Украине 24-29°.

В Киеве 28 мая - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

26 мая в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 18-22°, возле Приморского 15°; в Днепре возле Киева 19°.

Теги: #погода #украина
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