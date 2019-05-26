События

13:43 26.05.2019

В киевском парке Муромец утром сгорели деревянные трибуны волейбольной площадки

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Деревянные трибуны волейбольного площадки сгорели рано утром в воскресенье в Киеве на территории парка Муромец в Деснянском районе города, сообщает Главное управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Информация о пожаре поступила спасателям в 4:16. "Было установлено, что горят деревянные трибуны волейбольной площадки площадью 450 кв. м с распространением пламени на металлический вагончик для хранения спортивного инвентаря", - говорится в сообщении.

В 5:07 пожар был локализован, а в 5:47 - ликвидирован. На месте происшествия работало 3 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава Киевского гарнизона.

Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Теги: #киев #украина #пожар
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