Международная контактная группа заявила о поддержке посреднических усилий Норвегии по Венесуэле

Международная контактная группа (МКГ) по Венесуэле приветствует продолжение норвежского посреднического переговорного процесса между венесуэльскими политическими игроками, говорится в заявлении МКГ.

"МКГ подтверждает свою приверженность политическому, мирному и демократическому решению путем свободных и справедливых выборов и готова оказать необходимую поддержку предпринимаемым усилиям", - отмечается в документе, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

Как сообщалось, представители правительства Венесуэлы и оппозиции начнут на следующей неделе переговоры с целью разрешения венесуэльского кризиса. Переговоры пройдут в Осло. Власти Норвегии будут исполнять на них роль посредника.

Правительственную делегацию представляют советник Мадуро Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес. К ним присоединился министр иностранных дел Хорхе Арреаса. Оппозиционеров возглавили депутат парламента Сталин Гонсалес, бывший мэр Каракаса Херардо Блайд и бывший министр транспорта Фернандо Моттола.

Предыдущий раунд переговоров прошел в Осло в начале мая. Тогда не удалось достичь результатов на фоне возросшего политического напряжения внутри страны.