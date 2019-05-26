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11:00 26.05.2019

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на северо-западе Китая

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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на северо-западе Китая

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР в воскресенье в 12:04 по времени Алматы зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Подземный толчок произошел на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 347 км на юго-восток от Алматы. Его координаты: 40.55 градуса северной широты, 79.10 градуса восточной долготы. Энергетический класс землетрясения 9.3.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, говорится в сообщении казахстанских сейсмологов.

Теги: #землетрясение #китай
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