События

09:29 26.05.2019

Зеленский поздравил киевлян с днем Киева

1 мин читать
Зеленский поздравил киевлян с днем Киева

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Киева и гостей столицы с днем Киева, рассказал о своем отношении к Киеву.

"По себе знаю, что в столице особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и строгий город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужен момент, чтобы влюбиться в этот город. И момент, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта - он точно не оставляет равнодушным", - написал  Зеленский, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Президент Украины отметил, что Киев является городом, где рождается свобода.

"В этом городе, нашлось место на карте для нашего Квартала 95. В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода", - отметил Зеленский.

Теги: #киев #зеленский #украина #поздравления
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:32 26.05.2019
Гройсман поздравил работников химической промышленности с профессиональным праздником

Гройсман поздравил работников химической промышленности с профессиональным праздником

08:30 26.05.2019
В Днепре приостановили действие льгот для школьников на проезд в автобусах и электротранспорте

В Днепре приостановили действие льгот для школьников на проезд в автобусах и электротранспорте

07:17 26.05.2019
Боевики НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

06:54 26.05.2019
Военные прокуроры задержали при получении взятки в 300 тыс грн взятки начальника управления ГАСИ в Ровенской области

Военные прокуроры задержали при получении взятки в 300 тыс грн взятки начальника управления ГАСИ в Ровенской области

04:38 26.05.2019
В Броварах утонул 14-летний ученик школы

В Броварах утонул 14-летний ученик школы

01:48 26.05.2019
Фриз: ветераны должны быть привлечены ко всем процессам инициированных государством и получать поддержку и помощь

Фриз: ветераны должны быть привлечены ко всем процессам инициированных государством и получать поддержку и помощь

23:53 25.05.2019
В Киеве открыли "стеклянный" пешеходный мост

В Киеве открыли "стеклянный" пешеходный мост

23:16 25.05.2019
Сикорский всегда будет вдохновлять украинских изобретателей – Зеленский

Сикорский всегда будет вдохновлять украинских изобретателей – Зеленский

21:25 25.05.2019
Гройсман: сегодняшнее решение международного трибунала является правовой оценкой действий агрессора

Гройсман: сегодняшнее решение международного трибунала является правовой оценкой действий агрессора

20:38 25.05.2019
Тимошенко приветствовала решение трибунала об освобождении украинских моряков

Тимошенко приветствовала решение трибунала об освобождении украинских моряков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международный морской трибунал обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 моряка и позволить им вернуться в Украину

Столтенберг заявил, что НАТО меняет свою военную стратегию

За минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Суд в Италии вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву ориентировочно 12 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

Трампа не испугали недавние ракетные пуски КНДР

США считают отставку Мадуро главным условием восстановления демократии в Венесуэле – госдепартамент

Шесть партий проходят в Латвии в Европарламент - данные подсчета 40 процентов голосов

В Литве пройдет второй тур президентских выборов

28-я акция "желтых жилетов" во Франции подтвердила снижение активности движения

Ельченко призывает РФ выполнить решение трибунала ООН

Зеленский: государство должно оказывать большую поддержку ассоциациям, защищающим молодежь от алкоголизма и наркомании

Боевики НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

Боевики НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

На "Книжном арсенале" зачитали "письма из неволи" политзаключенных, в акции принял участие Вакарчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА