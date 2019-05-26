Зеленский поздравил киевлян с днем Киева

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Киева и гостей столицы с днем Киева, рассказал о своем отношении к Киеву.

"По себе знаю, что в столице особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и строгий город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужен момент, чтобы влюбиться в этот город. И момент, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта - он точно не оставляет равнодушным", - написал Зеленский, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Президент Украины отметил, что Киев является городом, где рождается свобода.

"В этом городе, нашлось место на карте для нашего Квартала 95. В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода", - отметил Зеленский.