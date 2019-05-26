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08:30 26.05.2019

В Днепре приостановили действие льгот для школьников на проезд в автобусах и электротранспорте

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В Днепре приостановили действие льгот для школьников на проезд в автобусах и электротранспорте

 С 27 мая в Днепре на период летних каникул приостановлено действие льгот на проезд в городском электротранспорте и в городских автобусах общего пользования для учащихся школ. Для студентов и учащихся ПТУ льготы будут отменены с июля.

Как сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской городского совета, школьников в это время перевозить за полную стоимость.

В то же время, по информации коммунального предприятия "Днепровский электротранспорт", продолжается продажа льготных месячных проездных билетов на июнь для студентов дневной формы обучения высших учебных заведений I - IV уровней аккредитации, учащихся учреждений профессионально -технического образования. Льготный проезд для этой категории студентов и учащихся будет приостановлен в июле-августе, на время летних каникул.

 Как сообщалось, льготы на проезд в городском автобусном и электротранспорте ученикам и студентам предоставляются в соответствии с решением городского совета от 21 января 2019 № 45/40 "О проезде детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, студентов дневной формы обучения высших учебных заведений I - IV уровней аккредитации, учащихся профессионально (профессионально-технического) образования и учреждений общего среднего образования" на период учебного года. В соответствии с данным решением для школьников проезд в городском электротранспорте составлял 2 грн, а в городских автобусах общего пользования  была  25-процентная скидка от установленного тарифа.

Теги: #транспорт #днепр #украина #льготы
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