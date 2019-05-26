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06:54 26.05.2019

Военные прокуроры задержали при получении взятки в 300 тыс грн взятки начальника управления ГАСИ в Ровенской области

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Военные прокуроры задержали при получении взятки в 300 тыс грн взятки начальника управления ГАСИ в Ровенской области

 Сотрудники прокуратуры Западного региона Украины, задержали при получении взятки в 400 тыс грн начальника управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Ровенской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Западного региона Украины.

"Следователями следственного управления ГУ Нацполиции в Ровенской области, при оперативном сопровождения Управления защиты экономики в Ровенской области задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды от представителя частного предприятия начальником Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Ровенской области при посредничестве другого лица" – говорится в сообщении, на официалом сайте прокуратуры западного региона Украины.в субботувечером.

Взятку в размере 400 тыс грн предназначались за не создание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности в сфере строительства и не проведение проверок на объекте строительства.

Указанные средства перечислены на расчетный счет "подконтрольного" злоумышленникам другого частного предприятия.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту жительства фигурантов дела"- подытожили в прокуратуре.

Теги: #прокуратура #взятка #ровенская #украина
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