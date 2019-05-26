События

05:53 26.05.2019

США считают отставку Мадуро главным условием восстановления демократии в Венесуэле – госдепартамент

1 мин читать
США считают отставку Мадуро главным условием восстановления демократии в Венесуэле – госдепартамент

 Отставка президента Венесуэлы Николаса Мадуро является обязательным условием для проведения свободных выборов и восстановления демократии в стране, заявил американский госдепартамент.

"Свободные выборы не могут проходить под контролем тирана. Мы неоднократно заявляли, что единственное, о чем можно договариваться с Николасом Мадуро, - это условия его ухода. Мы надеемся, что переговоры в Осло будут сосредоточены на достижении этой цели, и если это произойдет, то мы надеемся на достижение прогресса", - говорится в сообщении госдепа, поступившем в "Интерфакс".

Как ранее сообщил МИД Норвегии, на будущей неделе в Осло пройдет второй раунд переговоров между представителями законных властей Венесуэлы и оппозиции. Первый раунд состоялся 16 мая, Мадуро назвал его продуктивным.

Госдеп подчеркнул, что "США поддерживают стремление венесуэльского народа к восстановлению демократии и окончанию правления незаконного режима Мадуро", и потребовал освобождения всех политических заключенных.

Теги: #венесуэла #сша #переговоры #госдеп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:11 25.05.2019
Трамп прибыл с визитом в Японию

Трамп прибыл с визитом в Японию

10:20 25.05.2019
Помпео одобрил продажу вооружений на $ 8 млрд "для сдерживания агрессии Ирана"

Помпео одобрил продажу вооружений на $ 8 млрд "для сдерживания агрессии Ирана"

20:41 24.05.2019
Кандидат в секретари СНБО Данилюк призывает Кабмин и "Нафтогаз" к совместной переговорной позиции с РФ

Кандидат в секретари СНБО Данилюк призывает Кабмин и "Нафтогаз" к совместной переговорной позиции с РФ

20:20 24.05.2019
Советник Зеленского Данилюк настаивает на выполнении условий МВФ до выборов и анонсирует переговоры о новой программе после них

Советник Зеленского Данилюк настаивает на выполнении условий МВФ до выборов и анонсирует переговоры о новой программе после них

13:10 24.05.2019
Первый корабль авианосной группы ВМС США вошел в Персидский залив

Первый корабль авианосной группы ВМС США вошел в Персидский залив

13:04 24.05.2019
США планируют ввести пошлины на товары из стран, занижающих курсы своих валют - министр торговли

США планируют ввести пошлины на товары из стран, занижающих курсы своих валют - министр торговли

13:02 24.05.2019
Вопрос с Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения США-КНР - Трамп

Вопрос с Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения США-КНР - Трамп

07:57 24.05.2019
Американская ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 интернет-спутников компании SpaceX

Американская ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 интернет-спутников компании SpaceX

02:39 24.05.2019
В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу

В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу

23:54 23.05.2019
Глава АП Богдан: Россия – страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

Глава АП Богдан: Россия – страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международный морской трибунал обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 моряка и позволить им вернуться в Украину

Столтенберг заявил, что НАТО меняет свою военную стратегию

За минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Суд в Италии вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву ориентировочно 12 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

В Броварах утонул 14-летний ученик школы

Шесть партий проходят в Латвии в Европарламент - данные подсчета 40 процентов голосов

Фриз: ветераны должны быть привлечены ко всем процессам инициированных государством и получать поддержку и помощь

В Литве пройдет второй тур президентских выборов

В Киеве открыли "стеклянный" пешеходный мост

Сикорский всегда будет вдохновлять украинских изобретателей – Зеленский

28-я акция "желтых жилетов" во Франции подтвердила снижение активности движения

Гройсман: сегодняшнее решение международного трибунала является правовой оценкой действий агрессора

Тимошенко приветствовала решение трибунала об освобождении украинских моряков

Ельченко призывает РФ выполнить решение трибунала ООН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА