События

04:38 26.05.2019

В Броварах утонул 14-летний ученик школы

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 В Броварах во время купания в озере утонул 14 летний ученик местной школы, сообщает пресс-служба киевской городской государственной администрации.

"Подростки праздновали окончание школы и распивали алкогольные напитки у озера в Броварах. Ученик 9-го класса местной школы отошел от компании прогуляться и больше его не видели" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ УМВД Украины в Киевской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что четверо подростков отдыхали на берегу озера. 9-классник сказал, что пойдет в лес прогуляться и исчез.

Парня искали почти сутки.

"На сегодня была запланирована работа водолазов. Они и нашли утонувшего парня без признаков насильственной смерти в озере в Броварах" – отмечается в сообщении.

 

им

Теги: #киевская #школа #украина #смерть
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