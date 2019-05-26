Шесть партий проходят в Латвии в Европарламент - данные подсчета 40 процентов голосов

После подсчета примерно 40% голосов на выборах в Европарламент могут пройти шесть партий, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства BNS неофициальная информация.

"Новое Единство" получило поддержку более 25% избирателей, национальное объединение "Все для Латвии" - "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ - около 17%, от него немного отстает "Согласие". Более 10% голосов получило также объединение "Для развития/За!".

Также 5-процентный барьер могут преодолеть Союз "зеленых" и крестьян и Латвийское объединение регионов. Близки к нему Русский союз Латвии и Новая консервативная партия.