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01:48 26.05.2019

Фриз: ветераны должны быть привлечены ко всем процессам инициированных государством и получать поддержку и помощь

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Фриз: ветераны должны быть привлечены ко всем процессам инициированных государством и получать поддержку и помощь

Во время рабочей поездки в Тернопольскую область министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила на заседании Совета поддержки участников АТО / ООС, состоявшегося в Тернопольской облгосадминистрации, что ветераны должны быть привлечены ко всем процессам инициированных государством и получать поддержку и помощь, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

"Сейчас Министерство формирует территориальные органы в регионах. Поэтому я надеюсь, что на Тернопольщине, как и в других областях, эти должности займут действительно профессиональные и неравнодушные люди, которые смогут качественно сотрудничать не только с местными органами власти, но и охватывать вниманием всех ветеранов этого региона, сотрудничать с местными общественными организациями и союзами", - отметила Фриз.

Замминистра Оксана Гаврилюк, которая также приняла участие в заседании, добавила, что сейчас Минветеранов работает над созданием в областях единых ветеранских пространств.

"Мастерс пространство - это своеобразный хаб, где ветераны и члены их семей смогут получить комплексную поддержку и помощь, в которой будут нуждаться. Это должно быть комфортное пространство, куда приятно и полезно прийти для консультации, помощи и просто социализации, если в ней будет ощущаться потребность, - добавила Гаврилюк.

Также руководительница ведомства рассказала об инициативе создания Единого государственного реестра, который будет содержать не только базу данных ветеранов, но и информацию относительно их потребностей и статистику по их удовлетворения.

По результатам заседания состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Тернопольской ОГА и Министерством по делам ветеранов.

 

Теги: #министр #программа #украина #визит
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