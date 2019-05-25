События

23:16 25.05.2019

Сикорский всегда будет вдохновлять украинских изобретателей – Зеленский

1 мин читать
Сикорский всегда будет вдохновлять украинских изобретателей – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в день рождения известного украинского авиаконструктора Игоря Сикорского, пообещал сделать все возможное для творческой реализации украинцев.

"Сегодня был насыщенный событиями день. Но о юбилее, который отмечается везде, где создают и поднимают в небо вертолеты нельзя забывать. Ровно 130 лет назад в Киеве родился "вертолетный отец" - знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора. Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике, которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами", - написал Зеленский, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Президент Украины пообещал сделать все от него зависящее, чтобы Украина стала "базой для дальнейшего покорения мира".

"И поэтому я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира", - отметил Зеленский.

Теги: #сикорский #зеленский #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:53 25.05.2019
В Киеве открыли "стеклянный" пешеходный мост

В Киеве открыли "стеклянный" пешеходный мост

21:25 25.05.2019
Гройсман: сегодняшнее решение международного трибунала является правовой оценкой действий агрессора

Гройсман: сегодняшнее решение международного трибунала является правовой оценкой действий агрессора

20:38 25.05.2019
Тимошенко приветствовала решение трибунала об освобождении украинских моряков

Тимошенко приветствовала решение трибунала об освобождении украинских моряков

19:41 25.05.2019
Ельченко призывает РФ выполнить решение трибунала ООН

Ельченко призывает РФ выполнить решение трибунала ООН

19:16 25.05.2019
Зеленский: государство должно оказывать большую поддержку ассоциациям, защищающим молодежь от алкоголизма и наркомании

Зеленский: государство должно оказывать большую поддержку ассоциациям, защищающим молодежь от алкоголизма и наркомании

18:22 25.05.2019
Боевики НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

Боевики НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

18:19 25.05.2019
Боевики НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

17:15 25.05.2019
Вакарчук идет в Раду ради освобождения украинцев, незаконно заключенных в РФ

Вакарчук идет в Раду ради освобождения украинцев, незаконно заключенных в РФ

17:00 25.05.2019
На "Книжном арсенале" зачитали "письма из неволи" политзаключенных, в акции принял участие Вакарчук

На "Книжном арсенале" зачитали "письма из неволи" политзаключенных, в акции принял участие Вакарчук

16:51 25.05.2019
Решение Трибунала по морскому праву содержит серьезный сигнал для РФ, что она не может нарушать международное право безнаказанно

Решение Трибунала по морскому праву содержит серьезный сигнал для РФ, что она не может нарушать международное право безнаказанно

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международный морской трибунал обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 моряка и позволить им вернуться в Украину

Столтенберг заявил, что НАТО меняет свою военную стратегию

За минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Суд в Италии вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву ориентировочно 12 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

28-я акция "желтых жилетов" во Франции подтвердила снижение активности движения

Кабмин примет решение о выделении средств из резервного фонда для преодоления последствий паводков на западе Украины

Международный морской трибунал обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 моряка и позволить им вернуться в Украину

В первый день избирательной кампании выборов в Раду открыто два уголовных дела из-за подкупа избирателей

На проверку сообщений о минировании 25 объектов в Харькове у полиции ушло более полутора суток

В воскресенье кратковременные дожди ожидаются на Левобережье и местами в западных областях Украины

В Украине с начала мая утонули в водоемах 65 человек

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях новых подтоплений жилых домов нет, уровень воды спадает – ГСЧС

Помпео одобрил продажу вооружений на $ 8 млрд "для сдерживания агрессии Ирана"

Зеленский приглашен в Канаду на 2 июля - посол

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА