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20:38 25.05.2019

Тимошенко приветствовала решение трибунала об освобождении украинских моряков

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Тимошенко приветствовала решение трибунала об освобождении украинских моряков

 Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приветствовала решение Международного трибунала по морскому праву ООН, который обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

"С большой благодарностью, надеждой и ожиданиями поздравляю историческое решение Международного трибунала по морскому праву с требованием немедленного освобождения украинских моряков из русского плена", - написала Тимошенко, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

По мнению Тимошенко это означает, что международные законы действуют в современном мире.

"Это признак того, что международные законы и здравый смысл действуют в современном мире. Это поддержка Украины и большая моральная поддержка нашим морякам и всем, кто борется за их свободу", - отметила лидер "Батькивщины".

Теги: #тимошенко #украина #трибунал #моряки
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