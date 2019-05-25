Тимошенко приветствовала решение трибунала об освобождении украинских моряков

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приветствовала решение Международного трибунала по морскому праву ООН, который обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

"С большой благодарностью, надеждой и ожиданиями поздравляю историческое решение Международного трибунала по морскому праву с требованием немедленного освобождения украинских моряков из русского плена", - написала Тимошенко, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

По мнению Тимошенко это означает, что международные законы действуют в современном мире.

"Это признак того, что международные законы и здравый смысл действуют в современном мире. Это поддержка Украины и большая моральная поддержка нашим морякам и всем, кто борется за их свободу", - отметила лидер "Батькивщины".