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19:16 25.05.2019

Зеленский: государство должно оказывать большую поддержку ассоциациям, защищающим молодежь от алкоголизма и наркомании

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Зеленский: государство должно оказывать большую поддержку ассоциациям, защищающим молодежь от алкоголизма и наркомании

Президент Украины Владимир Зеленский на открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации заявил о необходимости государственной поддержки ассоциациям, защищающим молодежь от алкоголизма и наркомании, сообщает пресс-служба президента Украины.

Президент Украины подчеркнул, что политики и государство должны реальными делами поддерживать организации, помогающие зависимым людям вернуться к здоровой жизни.

"Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на этот вопрос. Все, а прежде всего - политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не безразличны к таким ассоциациям, к этому вопросу в целом", - отметил президент Украины.

По мнению Зеленского, государство должно сформировать "четкий план мероприятий для решения этих проблем".

Теги: #президент #наркомания #украина #ассоциации
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Интерфакс-Украина
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