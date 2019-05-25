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18:19 25.05.2019

Боевики НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

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Боевики НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов…Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Боевики НВФ применили различные системы вооружений.

"Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь противник вел огонь по позициям Объединенных сил: у населенного пункта Опытное - из минометов калибра 82 мм; трижды вблизи населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов" – отметили в штабе ООС.

На провокации противника подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой" – подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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