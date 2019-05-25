На "Книжном арсенале" зачитали "письма из неволи" политзаключенных, в акции принял участие Вакарчук

Акция "Письма из неволи" проходит в рамках "Книжного арсенала" в субботу в Киеве.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", известные журналисты, актеры со сцены читают письма граждан Украины, незаконно находящихся в заключении на территории Российской Федерации, и их родственников. В акции принял участие лидер партии "Голос" и группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Акция проходит в рамках глобальной кампании #SaveOlegSentsov.

На выставке в субботу также презентуют книгу "Жизнь" Олега Сенцова. В ходе акции зачитали посвящённое этому событию письмо Сенцова, которое заканчивается словами: "Украинский (язык - ИФ) я выучу только за то, что на нем не разговаривал Сталин".

Всего в акции вместе со зрителями приняли участие человек 200-250.