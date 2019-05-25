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13:55 25.05.2019

Международный морской трибунал обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 моряка и позволить им вернуться в Украину

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Международный морской трибунал обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 моряка и позволить им вернуться в Украину

Международный трибунал ООН по морскому праву (МТМП) вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.

Соответствующее решение в отношении временных мер, о которых запросила украинская сторона, обнародовал в субботу в Гамбурге (Германия) судья Джин-Хен Пайк (Jin-Hyun Paik).

"Российская Федерация должна немедленно освободить украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яни Капу" и вернуть их Украине", - зачитал он.

За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ)– против.

Также аналогичным голосованием было принято решение в отношении того, что "Российская Федерация должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину".

Теги: #россия #трибунал #укриана #оон #моряки #азовское_море
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