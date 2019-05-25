События

12:21 25.05.2019

На проверку сообщений о минировании 25 объектов в Харькове у полиции ушло более полутора суток

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На проверку сообщений о минировании 25 объектов в Харькове у полиции ушло более полутора суток

Полиция закончила проверять информацию о минировании 23 торговых центров, аэропорта и железнодорожного вокзала в Харькове и не нашла никаких взрывных устройств.

"В ходе проверки сообщений специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 164тыс. 700 кв. метров помещений и 27 тыс. 700 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 9700 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Как сообщалось, сообщение об угрозе взрыва в 23 торговых центрах, а также в аэропорту и железнодорожном вокзале поступило на электронную почту полиции 23 мая около 17:30. На то, чтобы проверить его, полиции понадобилось более полутора суток.

Теги: #псевдоминер #украина #полиция #харьков
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