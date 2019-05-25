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10:21 25.05.2019

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях новых подтоплений жилых домов нет, уровень воды спадает – ГСЧС

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В Ивано-Франковской и Закарпатской областях новых подтоплений жилых домов нет, уровень воды спадает – ГСЧС

В Ивано-Франковской области остаются подтопленными 27 дворохозяйств в пяти населенных пунктах, в Закарпатской области – 153, сообщила пресс-служба ГСЧС в субботу.

В этих областях новых подтоплений нет, уровень воды постепенно спадает, отмечается в сообщении.

Вследствие интенсивных осадков на Ивано-Франковской области в течение 20 - 23 мая в зону подтопления попали 1 тыс. 721 жилой дом и 6 тыс. 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области. В настоящее время подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 27 дворов в 5 населенных пунктах области, а именно: Калушский район (г. Калуш, с. Перевозец), Городенковский район (с.Топоривци), Надвирнянский район (с. Пнив), Рогатинский район (с. Букачивци).

В Закарпатской области вследствие интенсивных осадков в течение 20 - 23 мая в зону подтопления попали 114 жилых дома (в настоящее время подтоплений жилых домов не нет), 574 подвальных помещения жилых домов (остаются подтопленными 90), 610 домохозяйств (остаются подтопленными 153), 1 тыс . 988 га сельскохозяйственных угодий (остаются подтопленными 492 га), 170 га пастбищ (остаются подтопленными 52 га).

Теги: #гсчс #подтопление #ивано_франковск
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