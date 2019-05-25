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10:20 25.05.2019

Помпео одобрил продажу вооружений на $ 8 млрд "для сдерживания агрессии Ирана"

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Помпео одобрил продажу вооружений на $ 8 млрд "для сдерживания агрессии Ирана"

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу распорядился одобрить продажу вооружений Иордании, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии на сумму более 8 млрд долларов.

"Сегодня я принял решение, соответствующее статье 36 Закона о контроле над экспортом вооружений, и поручил (Государственному - ИФ) Департаменту немедленно завершить работу над официальным уведомлением (Конгресса) о 22 ожидаемых поставках вооружений в Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию на общую сумму примерно в 8.1 млрд долларов, с целью сдерживания агрессии Ирана и построения партнерского потенциала самообороны", - говорится в сообщении Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Среди предметов сделок госсекретарь упомянул разведывательное оборудование, боеприпасы и "другое снаряжение".

Помпео также отметил, что данное решение является единовременным и не должно повлиять на отношения Госдепартамента с Конгрессом.

"Я рассчитываю, что это решение будет единовременным. Статья 36 имеет статус давно признанного правового акта и использовалась как минимум четырьмя предыдущими правительствами с 1979 года, включая президентов (Рональда - ИФ) Рейгана и (Джимми - ИФ) Картера. Эта исключительная мера не меняет давно установленной между нами и Конгрессом процедуры рассмотрения торговли вооружениями", - сказал он.

Статья 36 Закона о контроле над экспортом вооружений позволяет президенту США "в случае экстренной необходимости" срочного заключения сделки по экспорту вооружений в интересах национальной безопасности совершить ее без согласования с Конгрессом. Для этого необходимо одобрение госсекретаря США.

Ранее сенатский комитет по международным делам принял решение заблокировать продажу десятков тысяч высокоточных бомб и других вооружений стоимостью в $2 млрд Саудовской Аравии и ОАЭ, сославшись на то, что это решение может усугубить гуманитарный кризис в Йемене, одной из действующих сторон которого является арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии.

Однако позднее ряд СМИ сообщил, что администрация Трампа готовится издать специальный документ, который позволит обойти мнение сената по этому вопросу. Речь идет о так называемом исключении из закона о контроле над экспортом вооружений, чтобы обойти необходимость получения оценки конгресса относительно продаж вооружения.

Одобрить это исключение должен госсекретарь США Помпео, по информации источников Associated Press, он обдумывал этот шаг на протяжении нескольких месяцев.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам-хуситам, которые считаются близкими к Ирану.

Теги: #помпео #сша #иран
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