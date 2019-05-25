События

08:34 25.05.2019

Зеленский приглашен в Канаду на 2 июля - посол

1 мин читать
Зеленский приглашен в Канаду на 2 июля - посол

Посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен на 2 июля в Канаду, передает "Радио Свобода".

"Оно (приглашение - ИФ) лично, по крайней мере, по телефону передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся", - отметил Ващук.

Он уточнил, что дата 2 июля совпадает с проведением в Канаде этого дня конференции по поддержке реформ в Украине.

"Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания", - отметил посол.

По информации издания, на днях в Администрации президента Украины заявляли, что Зеленский пока определяется, куда именно совершит свой первый зарубежный визит.

Теги: #приглашение #зеленский #канада #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:41 25.05.2019
Луценко: в течение трех лет в Украине вынесли 2876 тыс. приговоров коррупционерам

Луценко: в течение трех лет в Украине вынесли 2876 тыс. приговоров коррупционерам

08:19 25.05.2019
В Украине из-за непогоды обесточенными остаются 69 населенных пунктов

В Украине из-за непогоды обесточенными остаются 69 населенных пунктов

07:48 25.05.2019
ЦИК просит обеспечить изменения в закон о госзакупках

ЦИК просит обеспечить изменения в закон о госзакупках

07:27 25.05.2019
За минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

За минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

06:42 25.05.2019
В столице на выходных ограничат движение транспорта из-за велогонок

В столице на выходных ограничат движение транспорта из-за велогонок

05:37 25.05.2019
В Днепре будут судить членов преступной группы, которые наладили схему снабжения наркотических средств и прекурсоров из Польши

В Днепре будут судить членов преступной группы, которые наладили схему снабжения наркотических средств и прекурсоров из Польши

04:59 25.05.2019
Суд в Италии вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву ориентировочно 12 июля

Суд в Италии вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву ориентировочно 12 июля

03:35 25.05.2019
Полиция не нашла взрывчатку в харьковской школе

Полиция не нашла взрывчатку в харьковской школе

01:28 25.05.2019
В Луганской области полиция проверяет информацию о возможном подкупе избирателей

В Луганской области полиция проверяет информацию о возможном подкупе избирателей

00:18 25.05.2019
Международный трибунал в субботу огласит решение по инциденту в Керченском проливе

Международный трибунал в субботу огласит решение по инциденту в Керченском проливе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Столтенберг заявил, что НАТО меняет свою военную стратегию

За минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

В Украине планируется строительство 4800 тыс. километров дорог и железных дорог, шесть портов и 11 логистических центров

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Суд в Италии вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву ориентировочно 12 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

Столтенберг заявил, что НАТО меняет свою военную стратегию

В Украине планируется строительство 4800 тыс. километров дорог и железных дорог, шесть портов и 11 логистических центров

Информация о минировании 13 объектов транспортной и торговой инфраструктуры в Херсоне оказалась ложной

Чубаров заявил, что Меджлис готов предоставить Зеленскому информацию об украинских политзаключенных

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

В центре Лиона произошел взрыв, госпитализированы 11 человек, дело расследует антитеррористическое подразделение прокуратуры

Экс-глава Минфина Данилюк обвинил генпрокурора в саботаже судебного процесса в Лондоне с экс-владельцами ПриватБанка

Трамп подтвердил отправку 1,5 тыс. военных на Ближний Восток

Суд в Италии вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву ориентировочно 12 июля

Представители МВФ на встрече с руководством Государственной судебной администрации отметили прогресс в подготовке к работе ВАКС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА