В Украине из-за непогоды обесточенными остаются 69 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий (гроза, ветер) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 69 населенных пунктов в пяти областях, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь с 24 на 25 мая в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 69 населенных пунктов в 5 областях: Житомирская - 44 н.п., Киевская - 11 н.п., Сумская - 5 н.п., Кировоградская - 5 н.п. и Черкасская - 4 н.п", - указано в сообщении на сайте ГСЧС в субботу утром.

Бригады облэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.