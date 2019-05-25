ЦИК просит обеспечить изменения в закон о госзакупках

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обратилась к президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров с постановлением о необходимости принятия парламентом изменений в Закон Украины "О публичных закупках" для проведения выборов народных депутатов, сообщила пресс-служба ЦИК.

"Для надлежащего обеспечения организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Комиссия своим постановлением обратилась к Президенту Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины о необходимости неотложного принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦИК призвала министерство экономического развития и торговли Украины предоставить предложения с целью урегулирования вопросов осуществления публичных закупок.

Отмечается, что данное решение принято в связи с тем, что из-за нехватки времени у комиссии нет возможности обеспечить подготовку и проведение парламентских выборов в соответствии с действующим законодательством Украины в сфере публичных закупок.