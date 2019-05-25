События

07:27 25.05.2019

За минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

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За минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"24 мая вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, дважды вблизи н.п. Пески - из минометов калибров 120 и 82 мм и автоматических станковых гранатометов, у Красногоровки - из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов, в районе н.п. Верхнеторецкий из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, трижды вблизи Авдеевки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, у н.п. Каменка из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи села Гнутово из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, трижды у н.п. Новотроицкое, Красногоровка и Новоселовки Второй из станковых противотанковых гранатометов, вблизи села Лебединское из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза вблизи н.п. Шумы из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, районе н.п. Золотое-4 из минометов калибра 82 мм, у н.п. Майорск из ручных противотанковых гранатометов, в районе н.п. Станица Луганская из стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 24 мая один боевик уничтожен, еще трое - ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - добавил в пресс-центре штаба.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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