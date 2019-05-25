В столице на выходных ограничат движение транспорта из-за велогонок

На выходных в Киеве будет ограничено движение транспорта в связи с проведением велосипедных гонок "Race Horizon Park 2019", сообщила пресс-служба патрульной полиции.

"25-26 мая в связи с проведением в Киеве велосипедных гонок "Race Horizon Park 2019" и спортивно-массового благотворительного мероприятия "Пробег под каштанами" на некоторых улицах города движение транспортных средств будет ограничено", - говорится в сообщении.

В частности, 25 мая мероприятие будет проходить с 5:30 до 17:30 по маршруту от улицы Михайловской по улице Крещатик - бульвара Т. Шевченко - площади Победы - проспекта Победы - разворота перед Шулявским путепроводом - проспекта Победы - площади Победы - бульвара Т. Шевченко - улицы Крещатик.

26 мая гонки состоятся с 6:00 до 17:00 по маршруту ул.Н. Гринченко – ул.В. Брожки – просп.Лобановского – ул.Головко – ул.Протасов Яр – ул.Н. Гринченко.

С 08:00 до 15:00 (26 мая) на маршруте пробега от Майдана Независимости – ул.Крещатик - площадь Льва Толстого – ул.Большая Васильковская - разворот на улице Деловой – ул.Большая Васильковская - площадь Льва Толстого – ул.Крещатик - Майдан Независимости.