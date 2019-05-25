События

05:37 25.05.2019

В Днепре будут судить членов преступной группы, которые наладили схему снабжения наркотических средств и прекурсоров из Польши

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Сотрудники прокуратуры  и УСБУ в Днепропетровской области прекратили деятельность преступной группировки, которая занималось незаконным обращением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в особо крупных размерах.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Днепропетровской области Игорь Голубинський  в преступную группировку входило 11 человек .

По его словам, организатор преступной группировки, с помощью своих родственников и знакомых, наладил схему поставки прекурсоров  с Польши в Украину для дальнейшего сбыта.

В течение января-октября 2018 года, находясь в Польше человек систематически покупал лекарственные средства (таблетки от кашля), которые содержат в своем составе прекурсор "псевдоэфедрин".Вместе с пищевыми продуктами передавал их водителю, который осуществлял грузовые перевозки через таможенную границу .Из полученных таким путем прекурсоровсодержащих  таблеток участники преступной организации в трех лабораториях изготовляли психотропное вещество - метамфетамин, который в дальнейшем сбывали.

В результате проведененных 14 обысков в помещениях лабораторий и по месту обитания фигурантов правоохранительными органами выявлены и изъяты около 2 кг метамфетаміну, 3 кг прекурсоров, 0,5 кг марихуаны и около 200 тыс. долларов США.

 "Всего установлено 19 эпизодов преступной деятельности указанных лиц" - сказал во время брифинга в пятницу Игорь Голубинський.

Он так же отметил, что в суд уже направлен обвинительный акт относительно организатора и 8 участников преступной группировки за совершение криминальных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.2,3 ст.307, ч.2,3 ст.311, ч.2 ст.305 и ч.2 ст.313 КК Украины (создания преступной организации; незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в особенно больших размерах; кон; контрабанда психотропных веществ и прекурсоров; незаконное приобретение, хранение оборудования, предназначенного для изготовления психотропных веществ). Проводится работа по установлению местонахождения еще двух фигурантов преступления, которые объявлены в розыск. За совершение указанных криминальных правонарушений членам организации угрожает лишение свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Теги: #днепропетровская #группа #украина #суд #наркосбыт
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