События

04:59 25.05.2019

Суд в Италии вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву ориентировочно 12 июля

2 мин читать

Итальянский суд вынесет приговор военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, которого обвиняют в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году, как ожидается. 12 июля.

"21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля, как ожидается, - вынесет приговор", - говорится в сообщении на странице МВД в Фейсбуке в пятницу.

В свою очередь "Радио Свобода" сообщила, что прокуратура итальянского города Павии просит приговорить Маркива до 17 лет заключения за содействие в умышленном убийстве итальянского фоторепортера Роккелли на Донбассе 5 лет назад.

Согласно аргументов прокуратуры, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство Нацгвардии о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те со своей стороны контактировали с воинами Вооруженнх сил Украины (ВСУ), которые из минометов открыли огонь о группе иностранных журналистов.

"Маркив, находясь на боевой позиции на горе Карачун, в силу своих служебных обязанностей не мог не знать, по ком будет направлен огонь атаки", - уверяют в прокуратуре.

По информации прокуратуры, Маркив был соучастником преступления, не принимая в нем непосредственного участия.

"Учитывая тяжесть преступления, пояснил прокурор, по уголовному кодексу, подсудимому грозило до 24 лет лишения свободы. Но через смягчающие обстоятельства прокурор решил уменьшить срок до 16 лет и добавил один год за преступление в покушении на жизнь французского фотографа Уильяма Ругелона, который был ранен в результате перекрестного огня 24 мая 2014 года", - сказано в сообщении.

отмечается, что в начале заседания суд присяжных окончательно отклонил просьбу защиты провести дополнительное расследование на месте происшествия в Украине.

Как сообщалось, украинский военнослужащий Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска (Донецкая обл.) в 24 мая 2014 года.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков неоднократно заявлял о безосновательности обвинений Маркива: "Маркив безосновательно обвиняется в убийстве Роккелли, который незаконно прибыл в ОРДЛО и был убит сепаратистами".

Глава МВД принимал участие в заседании суда по делу Маркива 17 мая и пообщался с нацгвардейцем.

Теги: #италия #маркив #украина #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:37 25.05.2019
В Днепре будут судить членов преступной группы, которые наладили схему снабжения наркотических средств и прекурсоров из Польши

В Днепре будут судить членов преступной группы, которые наладили схему снабжения наркотических средств и прекурсоров из Польши

03:35 25.05.2019
Полиция не нашла взрывчатку в харьковской школе

Полиция не нашла взрывчатку в харьковской школе

01:28 25.05.2019
В Луганской области полиция проверяет информацию о возможном подкупе избирателей

В Луганской области полиция проверяет информацию о возможном подкупе избирателей

00:18 25.05.2019
Международный трибунал в субботу огласит решение по инциденту в Керченском проливе

Международный трибунал в субботу огласит решение по инциденту в Керченском проливе

23:46 24.05.2019
В Украине планируется строительство 4800 тыс. километров дорог и железных дорог, шесть портов и 11 логистических центров

В Украине планируется строительство 4800 тыс. километров дорог и железных дорог, шесть портов и 11 логистических центров

23:10 24.05.2019
Информация о минировании 13 объектов транспортной и торговой инфраструктуры в Херсоне оказалась ложной

Информация о минировании 13 объектов транспортной и торговой инфраструктуры в Херсоне оказалась ложной

22:42 24.05.2019
Чубаров заявил, что Меджлис готов предоставить Зеленскому информацию об украинских политзаключенных

Чубаров заявил, что Меджлис готов предоставить Зеленскому информацию об украинских политзаключенных

22:18 24.05.2019
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

21:30 24.05.2019
Гройсман: Я хочу создать политсилу без объединений, она будет называться "Украинская стратегия"

Гройсман: Я хочу создать политсилу без объединений, она будет называться "Украинская стратегия"

20:25 24.05.2019
Суд в Италии вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву ориентировочно 12 июля

Суд в Италии вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву ориентировочно 12 июля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине планируется строительство 4800 тыс. километров дорог и железных дорог, шесть портов и 11 логистических центров

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Суд в Италии вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву ориентировочно 12 июля

Боевики в пятницу осуществили 10 обстрелов позиций ООС, ранен один украинский военный

Руководство колонии не позволило украинскому консулу посетить Балуха, в МИД РФ направлена НОТА - омбудсмен

ПОСЛЕДНЕЕ

В центре Лиона произошел взрыв, госпитализированы 11 человек, дело расследует антитеррористическое подразделение прокуратуры

Экс-глава Минфина Данилюк обвинил генпрокурора в саботаже судебного процесса в Лондоне с экс-владельцами ПриватБанка

Трамп подтвердил отправку 1,5 тыс. военных на Ближний Восток

Представители МВФ на встрече с руководством Государственной судебной администрации отметили прогресс в подготовке к работе ВАКС

В центре Лиона прогремел взрыв, шестеро раненых

После отставки работа правительства перейдет от планового к антикризисному формату

РФ прокачает с территории Белоруссии порядка 1 млн т "грязной" нефти, с территории Польши - в 4 раза меньше

Ахметов не ведет с Медведчуком переговоры об объединении - пресс-секретарь

Любое решение трибунала по морскому праву поможет освободить захваченных РФ украинских моряков – Зеркаль

Боевики в пятницу осуществили 10 обстрелов позиций ООС, ранен один украинский военный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА