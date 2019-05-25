Суд в Италии вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву ориентировочно 12 июля

Итальянский суд вынесет приговор военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, которого обвиняют в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году, как ожидается. 12 июля.

"21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля, как ожидается, - вынесет приговор", - говорится в сообщении на странице МВД в Фейсбуке в пятницу.

В свою очередь "Радио Свобода" сообщила, что прокуратура итальянского города Павии просит приговорить Маркива до 17 лет заключения за содействие в умышленном убийстве итальянского фоторепортера Роккелли на Донбассе 5 лет назад.

Согласно аргументов прокуратуры, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство Нацгвардии о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те со своей стороны контактировали с воинами Вооруженнх сил Украины (ВСУ), которые из минометов открыли огонь о группе иностранных журналистов.

"Маркив, находясь на боевой позиции на горе Карачун, в силу своих служебных обязанностей не мог не знать, по ком будет направлен огонь атаки", - уверяют в прокуратуре.

По информации прокуратуры, Маркив был соучастником преступления, не принимая в нем непосредственного участия.

"Учитывая тяжесть преступления, пояснил прокурор, по уголовному кодексу, подсудимому грозило до 24 лет лишения свободы. Но через смягчающие обстоятельства прокурор решил уменьшить срок до 16 лет и добавил один год за преступление в покушении на жизнь французского фотографа Уильяма Ругелона, который был ранен в результате перекрестного огня 24 мая 2014 года", - сказано в сообщении.

отмечается, что в начале заседания суд присяжных окончательно отклонил просьбу защиты провести дополнительное расследование на месте происшествия в Украине.

Как сообщалось, украинский военнослужащий Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска (Донецкая обл.) в 24 мая 2014 года.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков неоднократно заявлял о безосновательности обвинений Маркива: "Маркив безосновательно обвиняется в убийстве Роккелли, который незаконно прибыл в ОРДЛО и был убит сепаратистами".

Глава МВД принимал участие в заседании суда по делу Маркива 17 мая и пообщался с нацгвардейцем.