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01:28 25.05.2019

В Луганской области полиция проверяет информацию о возможном подкупе избирателей

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В Луганской области полиция проверяет информацию о возможном подкупе избирателей

В Луганской области правоохранители проверяют сообщения граждан о возможном подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из кандидатов в народные депутаты, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Сегодня, в течение дня в полицию поступило 2 сообщения от граждан о подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из вероятных кандидатов в народные депутаты",  говорится в сообщении.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации ст.60 УК Украины. В рамках открытых уголовных производств проводятся неотложные следственные действия.

Теги: #избиратели #украина #луганская_область #подкуп
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