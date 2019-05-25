В Луганской области полиция проверяет информацию о возможном подкупе избирателей

В Луганской области правоохранители проверяют сообщения граждан о возможном подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из кандидатов в народные депутаты, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Сегодня, в течение дня в полицию поступило 2 сообщения от граждан о подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из вероятных кандидатов в народные депутаты", говорится в сообщении.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации ст.60 УК Украины. В рамках открытых уголовных производств проводятся неотложные следственные действия.