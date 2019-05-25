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00:18 25.05.2019

Международный трибунал в субботу огласит решение по инциденту в Керченском проливе

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Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу огласит решение о введении временных мер в отношении России в связи с задержанием украинских кораблей и экипажей в районе Керченского пролива, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы суда Бенджамин Бениршке.

"Все остается, как и планировали - в 12 часов (по киевскому времени 13:00 - ИФ) председатель суда зачитает решение, скорее всего, не целиком - только выдержки из него. Займет это 20-30 минут", - указал собеседник агентства.

Российской делегации на оглашении приговора не будет, указал Бениршке.

Международный трибунал ООН по морскому праву находится в Гамбурге.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в трибунал за мерами в отношении России с требованием освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года Международный трибунал по морскому праву (МТМП) подтвердил получение запроса Украины о применении временных мер с целью освобождения украинских моряков, захваченных с применением силы Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что запрос о применении временных мер направлен на защиту от серьезного и непоправимого вреда, который будет причинен продолжающимся удержанием военно-морских судов Украины и продолжающимся удержанием и судебным преследованием их военнослужащих.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, который предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить. "Захват Россией судов Украины в Черном море, продолжающееся удерживание судов и членов их экипажей, а также попытка уголовного преследования 24 украинских моряков грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву", - подчеркнули в МИД.

Теги: #трибунал #россия #украина #иск
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