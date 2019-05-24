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23:10 24.05.2019

Информация о минировании 13 объектов транспортной и торговой инфраструктуры в Херсоне оказалась ложной

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Информация о минировании 13 объектов транспортной и торговой инфраструктуры в Херсоне оказалась ложной

Херсонские правоохранители выяснили, что информация о минировании 13 объектов транспортной и торговой инфраструктуры оказалась ложной, сообщила пресс-служба областной полиции.

"Сегодня в Херсоне полиция проверила 13 объектов транспортной и торговой инфраструктуры по их минированию. В ходе проверки было установлено, что информация оказалась ложной", - говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты-взрывотехники и кинологи областного главка полиции в течение 5 часов обследовали здания и эвакуировали около 1 тыс. граждан. Однако взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили, сообщение оказалось ложным.

Предварительная квалификация событий - ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению личности злоумышленника для привлечения его к ответственности.

Теги: #лжеминирование #херсон #украина #полиция
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