Чубаров заявил, что Меджлис готов предоставить Зеленскому информацию об украинских политзаключенных

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что они готовы поделиться с президентом Украины Владимиром Зеленским информацией, которая может помочь освободить украинских граждан, удерживаемых в РФ и в оккупированном Крыму, передает издание "Крым.Реалии".

"Мы готовы максимально поделиться своими представлениями, что до этого было сделано, что делается, и самое главное - что необходимо сделать. Будет такое пожелание со стороны президента - мы это сделаем. Пока еще таких сигналов о том, что сядем и поговорим по Крыму, такого не было", - сказал Чубаров.

По его словам, глава государства не сможет обходить стороной вопрос Крыма и крымских татар.

"Президент, который поставит себе цель восстанавливать территориальную целостность Украины, президент, чьи действия будут направлены на обеспечение прав во временно оккупированном Крыму – не может обойти Крым и крымскотатарскую проблему", – считает он.

Также глава Меджлиса добавил, что новая администрация президента "судя по всему, пока изучает, с чего начать".