В центре Лиона произошел взрыв, госпитализированы 11 человек, дело расследует антитеррористическое подразделение прокуратуры

Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры приступило к расследованию взрыва в Лионе, произошедшего в центре города на улице Виктора Гюго, сообщают местные СМИ.

Место происшествия оцеплено, работают саперы.

По информации газеты "Фигаро", после взрыва в больницы отправлены 11 человек.

Полиция в настоящее время ведет розыск мужчины, который подложил посылку со взрывным устройством. Источник сообщил "Фигаро", что оно было начинено мелкими металлическими предметами, возможно, гвоздями.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки близким пострадавших. "Произошло нападение в Лионе... На данный момент жертв нет. Но есть пострадавшие. Мои мысли с пострадавшими и их родственниками", - говорится в заявлении французского лидера.