События

21:24 24.05.2019

В центре Лиона произошел взрыв, госпитализированы 11 человек, дело расследует антитеррористическое подразделение прокуратуры

1 мин читать

Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры приступило к расследованию взрыва в Лионе, произошедшего в центре города на улице Виктора Гюго, сообщают местные СМИ.

Место происшествия оцеплено, работают саперы.

По информации газеты "Фигаро", после взрыва в больницы отправлены 11 человек.

Полиция в настоящее время ведет розыск мужчины, который подложил посылку со взрывным устройством. Источник сообщил "Фигаро", что оно было начинено мелкими металлическими предметами, возможно, гвоздями.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки близким пострадавших. "Произошло нападение в Лионе... На данный момент жертв нет. Но есть пострадавшие. Мои мысли с пострадавшими и их родственниками", - говорится в заявлении французского лидера. 

Теги: #расследование #взрыв #франция #лион
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:54 24.05.2019
В центре Лиона прогремел взрыв, шестеро раненых

В центре Лиона прогремел взрыв, шестеро раненых

20:02 23.05.2019
Бриллиант на 45 млн евро украден в парижском отеле у экс-кандидата в президенты Гвинеи

Бриллиант на 45 млн евро украден в парижском отеле у экс-кандидата в президенты Гвинеи

01:40 22.05.2019
Меркель и Макрон обсудили с Путиным "паспортные указы", реализацию минских соглашений

Меркель и Макрон обсудили с Путиным "паспортные указы", реализацию минских соглашений

09:12 21.05.2019
Опубликовано уведомление о продлении Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта стальных прутков из Беларуси и Молдовы

Опубликовано уведомление о продлении Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта стальных прутков из Беларуси и Молдовы

09:06 21.05.2019
Опубликовано уведомление о возбуждении Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая

Опубликовано уведомление о возбуждении Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая

13:02 18.05.2019
"Желтые жилеты" отмечают полгода с момента появления движения

"Желтые жилеты" отмечают полгода с момента появления движения

23:25 17.05.2019
При взрыве гранаты в Старобельском отделении ПриватБанка клиенты и сотрудники не пострадали

При взрыве гранаты в Старобельском отделении ПриватБанка клиенты и сотрудники не пострадали

16:51 16.05.2019
Коалиция шести стран раскрыла международную преступную киберсеть, нажившуюся на $100 млн

Коалиция шести стран раскрыла международную преступную киберсеть, нажившуюся на $100 млн

14:18 16.05.2019
Порошенко подписал ратификацию договора с Францией о предоставлении до EUR64 млн кредита на проект поставки воды в Мариуполь

Порошенко подписал ратификацию договора с Францией о предоставлении до EUR64 млн кредита на проект поставки воды в Мариуполь

20:35 15.05.2019
На столичной Оболони произошел взрыв в квартире, погиб мужчина

На столичной Оболони произошел взрыв в квартире, погиб мужчина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Суд в Италии вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву ориентировочно 12 июля

Боевики в пятницу осуществили 10 обстрелов позиций ООС, ранен один украинский военный

Руководство колонии не позволило украинскому консулу посетить Балуха, в МИД РФ направлена НОТА - омбудсмен

Первые слушания в споре Украины с Россией о нарушении ее прав в Черном, Азовском морях и Керченском проливе пройдут в Гааге 10-14 июня

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Экс-глава Минфина Данилюк обвинил генпрокурора в саботаже судебного процесса в Лондоне с экс-владельцами ПриватБанка

Трамп подтвердил отправку 1,5 тыс. военных на Ближний Восток

Суд в Италии вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву ориентировочно 12 июля

Представители МВФ на встрече с руководством Государственной судебной администрации отметили прогресс в подготовке к работе ВАКС

После отставки работа правительства перейдет от планового к антикризисному формату

РФ прокачает с территории Белоруссии порядка 1 млн т "грязной" нефти, с территории Польши - в 4 раза меньше

Ахметов не ведет с Медведчуком переговоры об объединении - пресс-секретарь

Любое решение трибунала по морскому праву поможет освободить захваченных РФ украинских моряков – Зеркаль

Боевики в пятницу осуществили 10 обстрелов позиций ООС, ранен один украинский военный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА