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20:52 24.05.2019

Экс-глава Минфина Данилюк обвинил генпрокурора в саботаже судебного процесса в Лондоне с экс-владельцами ПриватБанка

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Экс-глава Минфина Данилюк обвинил генпрокурора в саботаже судебного процесса в Лондоне с экс-владельцами ПриватБанка

Экс-министр финансов, советник президента Украины Александр Данилюк назвал манипуляциями обвинения в свой адрес со стороны генпрокурора Юрия Луценко в якобы противодействии уголовному преследованию экс-владельцев ПриватБанка и в свою очередь обвинил генпрокурора в саботаже судебного разбирательства с экс-владельцами банка в Лондоне.

"Он (Луценко – ИФ) своими действиями мог нанести очень серьезный ущерб государству. Он пытался открывать уголовные производства тут (в Украине – ИФ), чтобы сделать невозможным процессы в Лондонском суде", - сказал экс-глава Минфина в эфире "Радио НВ" в пятницу.

Данилюк подчеркнул, что тогда четко и письменно изложил свою позицию, что из-за таких действий решение спора с экс-владельцами ПриватБанка будет зависеть от не реформированной украинской судебной системы, "где мы потеряем наши возможности на справедливое решение".

"Сейчас он просто пытается спрятать свою ответственность. Это очень слабая позиция, к которой люди уже привыкли в выполнении генпрокурора", - считает советник президента.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка, а Кабмин с Нацбанком обжаловали это решение.

Помимо того на 22 июля 2019 года назначено рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка. Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.

Теги: #луценко #данилюк #приватбанк
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