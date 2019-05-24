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19:47 24.05.2019

После отставки работа правительства перейдет от планового к антикризисному формату

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После отставки работа правительства перейдет от планового к антикризисному формату

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что после того, как Верховная Рада проголосует за его отставку, работа правительства будет иметь не плановый, а антикризисных характер.

"Законодательство предусматривает, что я буду оставаться на своей должности (после отставки – ИФ) до формирования нового правительства. Но я могу сказать, что, действительно, формат работы правительства изменится. Он был плановый, четко определенный, а сейчас он будет похож на антикризисную работу. Я к этому готов", - сказал он в эфире телеканала "Украина" в пятницу.

Премьер заявил, что будет просить парламент удовлетворить его отставку.

Как сообщалось, 20 мая Гройсман заявил, что решил подать в отставку, после того, как на инаугурации президент Владимир Зеленский предложил Кабинету министров подать в отставку.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко выразил сожаление в связи с решением Гройсмана, и заявил, что правительство должно было бы обеспечить экономическую стабильность и безопасность на время досрочных парламентских выборов. Вице-премьер-министр Павел Розенко подчеркнул, что по законодательству правительство слагает свои полномочия перед новоизбранной Радой, и попытки сломать эти подходы могут привести к серьезному политическому кризису и к негативным социальным последствиям. В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе также заявила, что не разделяет решение Гройсмана, но выразила готовность возглавить правительство в переходный период.

22 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что отставка Гройсмана является правом и решением главы правительства, и никаких проблем для жизни государства это за собой не повлечет.

23 мая заявление Гройсмана об отставке было зарегистрировано в Раде.

Теги: #работа #отставка #премьер
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