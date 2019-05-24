РФ прокачает с территории Белоруссии порядка 1 млн т "грязной" нефти, с территории Польши - в 4 раза меньше

Россия и Белоруссия утвердили дорожную карту по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба" в реверсном режиме на территорию РФ, сообщил журналистам российский вице-премьер Дмитрий Козак.

"Утверждена дорожная карта по вытеснению из трубопровода "Дружба" некондиционной нефти на территорию РФ. Соответствующие емкости подготовлены, есть понимание, куда мы ее вытесним, технологическая карта вчера вечером окончательно согласована, мы решаем эту проблему. Это реверсом обратно, по тем же трубам, только на территорию РФ. С территории Белоруссии до границы с Польшей. Здесь мы будем ее доводить до стандартных условий. Будем с ней работать, есть механизмы очистки этой нефти", - сказал он.

"Это будут резервуарные емкости, в которых можно разместить такой объем. Есть понимание где, куда. Но по памяти точные адреса не назову", - добавил вице-премьер.

По его словам, РФ прокачает с территории Белоруссии порядка 1 млн тонн "грязной" нефти, с территории Польши - в 4 раза меньше.

"С территории Украины нет необходимости, там уже достигнуты все договоренности, каким образом мы ее там будем хранить", - уточнил Козак. "Но до границы с Польшей мы, согласно утвержденной дорожной карте, очистим трубу к 10 июня",- подчеркнул он.

Кроме того Козак сообщил, что 3 июня Россия и Польша проведут очередной раунд переговоров по "грязной" нефти. Разногласия с Польшей, в том числе, связаны с оценкой объемов некондиционной нефти на ее территории, уточнил вице-премьер.

"Там есть спорные вопросы, они связаны с технологией хранения этой нефти, у нас есть разногласия по объему этой нефти, потому что (зафиксировано - ИФ) поступление в трубопровод одного объема некондиционной нефти, а сегодня нам предъявляется в несколько раз больше, поскольку она уже была разбавлена за этот период кондиционной нефтью, самостоятельно без нашего ведома. Поэтому есть соответствующая дискуссия", - пояснил Козак. "В таких случаях естественно и понятно, что мы будем продолжать (переговоры - ИФ). Главное понятно, что у нас есть коридор по времени, к 10 июня мы в любом случае должны заняться той работой, которую наметили с белорусской стороной. И до 10 июня, я уверен, что мы договоримся с польскими партнерами, что делать с той нефтью - ее значительно меньше, чем тот объем, который находится на территории Белоруссии", - продолжил он.

Вице-премьер отметил, что с территории Белоруссии выведен такой объем нефти, который позволит поставлять кондиционную нефть на Мозырский НПЗ. "Труба очищена, мощности сегодня хватает", - сказал Козак.

В конце апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба". Транзит нефти в Европу был приостановлен. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. В настоящее время работа экспортного направления постепенно нормализуется.