Ахметов не ведет с Медведчуком переговоры об объединении - пресс-секретарь

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов не занимается политической деятельностью, заявления о его причастности к политическим переговорам не соответствуют действительности, сообщила его пресс-секретарь Катерина Остроушко.

"Ринат Ахметов завершил политическую деятельность в 2012 году и больше к ней не возвращался. Ринат Ахметов сосредоточен на ведении бизнеса, футболе и благотворительности. Заявления о его якобы причастности к политическим переговорам абсолютно не соответствуют действительности", - говорится в распространенном комментарии Остроушко относительно появившейся информации о причастности бизнесмена к переговорам об объединении "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Оппозиционного блока".

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о переговорах о возможном объединении "Оппоблока" и "Оппозиционной платформы - За жизнь".