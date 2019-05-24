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19:14 24.05.2019

Ахметов не ведет с Медведчуком переговоры об объединении - пресс-секретарь

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Ахметов не ведет с Медведчуком переговоры об объединении - пресс-секретарь

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов не занимается политической деятельностью, заявления о его причастности к политическим переговорам не соответствуют действительности, сообщила его пресс-секретарь Катерина Остроушко.

"Ринат Ахметов завершил политическую деятельность в 2012 году и больше к ней не возвращался. Ринат Ахметов сосредоточен на ведении бизнеса, футболе и благотворительности. Заявления о его якобы причастности к политическим переговорам абсолютно не соответствуют действительности", - говорится в распространенном комментарии Остроушко относительно появившейся информации о причастности бизнесмена к переговорам об объединении "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Оппозиционного блока".

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о переговорах о возможном объединении "Оппоблока" и "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Теги: #ахметов #медведчук
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