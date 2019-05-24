Замсекретаря СНБО Кривонос: Реформа "Укроборонпрома" предусматривает переформатирование существующих институтов госуправления ОПК

Отрабатываемые на данном этапе в органах власти планы реформирования системы госуправления национальной оборонной промышленностью не предусматривают ликвидацию госконцерна "Укроборонпром", а предполагают переформатирование действующих институтов госуправления ОПК, сообщил заместитель секретаря Совета нацбкзопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

Отвечая в интервью телеканалу ATR на вопрос о том, с чем связаны обнародованные ранее планы упразднения "Укроборонпрома", и как в новой ситуации будет осуществляться обеспечение армии вооружением, замсекретаря СНБО сказал, что "не стоит вопрос упразднения "Укроборонпрома", а стоит вопрос реформирования "Укроборонпрома". Пока вопрос стоит о переформатировании существующих институтов управления нашими оборонными предприятиями".

Он не детализировал планы возможных институциональных трансформаций, уточнив лишь, что СНБО проведено широкое обсуждение хода и наполнения реформы ОПК, как с представителями государственного и частного сегментов ОПК, так и с западными партнерами.

"Очень хороший, я считаю, был визит в США (Кривонос находился с рабочим визитом в Вашингтоне 7-8 мая - ИФ). Мы обсудили большое количество вопросов и получили поддержку и понимание того, что мы идем правильным путем, и что наши стратегические союзники нас поддержат", - сказал Кривонос.

Отвечая на вопрос о перспективах снижения коррупционных рисков в оборонном секторе, он напомнил об уже принятом ранее СНБО решении о проверке топ-менеджеров "Укроборонпрома" и ряда его оборонных предприятий на полиграфе, а также о проведении финансового аудита госконцерна.

"Остался вопрос его проведения", - добавил замсекретаря СНБО.

В этой связи Кривонос также заметил, что "коррупция в армии, и коррупция в "Укроборонпроме" – это разное отношение". При этом он выразил мнение, что одним из эффективных инструментов борьбы с коррупцией в оборонном секторе может стать электронное декларирование доходов госчиновников. По словам замсекретаря СНБО, "электронное декларирование позволяет держать на контроле всех чиновников, и отношения чиновников и тех, кто платит налоги".