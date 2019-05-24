Второй оборонный хакатон по стандартам и в формате НАТО начнется 27 мая – Минобороны Украины

Второй национальный оборонный хакатон пройдет 27-31 мая в Киеве, в инновационном парке UnitCity, по стандартам и в формате соревнований НАТО TIDE Hackathon, сообщают в Министерстве обороны Украины в пятницу.

Среди участников - 14 команд и 15 экспертов НАТО и стран-членов НАТО.

Как сообщается на официальной странице мероприятия, национальный оборонный хакатон предлагает участникам принять участие в трех типах задач: моделирование, кодирование и комбинированное соревнование.

Участникам конкурса предложат разработать ряд архитектурных, программных и процессуальных решений, которые позволят составляющим сектора безопасности и обороны Украины эффективно справиться с решением вопросов совместимости. При решении конкурсных задач команды могут общаться между собой. Цель конкурсных задач состоит в том, чтобы найти решение, которое бы было целесообразным в плане сроков реализации и имеющихся технологий.