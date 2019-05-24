Первые слушания в споре Украины с Россией о нарушении ее прав в Черном, Азовском морях и Керченском проливе пройдут в Гааге 10-14 июня

Постоянный Третейский суд (ПТС) в Гааге (Нидерланды) с 10 по 14 июня проведет первые слушания в споре Украины с Россией о нарушении Москвой международного морского права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе для определения подсудности.

Соответствующий анонс распространила пресс-служба суда в пятницу.

Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге, в ходе которых будут рассмотрены предварительные возражения, выдвинутые Россией в споре о правах прибрежных государств на Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Это первый этап рассмотрения жалобы Киева, в ходе которого будет рассмотрен вопрос, имеет ли ПТС юрисдикцию рассматривать дело по сути. Если Суд признает свою юрисдикцию, вторым этапом будет рассмотрение дела по сути.

В соответствии с графиком, установленным ПТС, слушания будут проводиться в два тура. В понедельник, 10 июня, российская сторона представит первый раунд устных аргументов, а во вторник, 11 июня, Украина представит свой первый раунд устных аргументов. В четверг, 13 июня, РФ представит второй раунд устных аргументов, и на следующий день, в пятницу, 14 июня, Украина представит второй раунд устных аргументов.

Арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала на Российскую Федерацию заявление за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, в частности, инициировав спор о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.