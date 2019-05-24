События

16:53 24.05.2019

Представители гуманитарной подруппы ТКГ рассказали Зеленскому о деталях переговоров и заложниках

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Представители гуманитарной подруппы ТКГ рассказали Зеленскому о деталях переговоров и заложниках

Украинские представители гуманитарной группы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проинформировали президента Украины Владимира Зеленского о проводимых переговорах, отстаиваемых позициях и удерживаемых лицах.

Как сообщает первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, на встрече присутствовало также руководство Службы безопасности Украины и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников.

"Проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, отстаивавшихся позициях, фамилиях и списках заложников и пропавших без вести, другую проблематику. Если наша информация и эта "институциональная память" поможет освободить наших, за которых мы так боролись все эти годы, это будет важно", - написала Геращенко на своей странице в Facebook в четверг.

Теги: #геращенко #зеленский #ткг
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