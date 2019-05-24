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15:51 24.05.2019

Портнов зарегистрировал в ГБР уже третье заявление о преступлениях Порошенко

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Портнов зарегистрировал в ГБР уже третье заявление о преступлениях Порошенко

 Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что зарегистрировал в Государственном бюро расследований (ГБР) свое третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов пятым президентом Украины Петром Порошенко.

"Друзья, зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов Макеенко", - написал Портнов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Теги: #гбр #заявления #порошенко #портнов
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