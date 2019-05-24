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15:39 24.05.2019

Филарет: На митрополита Епифания влияют антиукраинские силы

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Филарет: На митрополита Епифания влияют антиукраинские силы

Почетный патриарх УПЦ (ПЦУ) Филарет (Денисенко) заявляет, что на предстоятеля УПЦ (ПЦУ), митрополита Киевский и всея Украины Епифания влияют антиукраинские силы.

"Почти все решения, которые принимались на Синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было Киевского патриархата. Что интересно, что на нашего предстоятеля, митрополита Епифания влияют те силы, которые влились, - антиукраинские и московские – и они влияют на предстоятеля, поэтому принимаются такие негативные решения", - сказал патриарх Филарет по результатам Священного синода в пятницу в Киеве.

В то же время, Филарет отказался ответить, кого именно он имеет в виду, говоря об антиукраинских силах.

Также он повторил высказанное ранее несогласие с пунктами Томоса о подчинении УПЦ(ПЦУ).

"Спасибо Вселенскому патриарху за Томос, который он дал, но я не согласен со всем, что написано в Томосе", - добавил патриарх Филарет.

Он подчеркнул, что принимает Томос только в той части, которая дает автокефалию Украинской церкви.

Что касается принятых решений Синода, за часть которых он не голосовал, Филарет отметил, что будет выполнять те решения, которые не противоречат канонам и интересам Украинской церкви.

В частности, речь идет таких пунктах, за которые не голосовал Филарет: "Синод засвидетельствовал, что в своей деятельности УПЦ (ПЦУ) руководствуется Священным писанием, канонами Православной церкви, собственным статутом, утвержденным Объединительным собором 15 декабря 2018 года, Патриаршим синодальным Томосом про автокефалию от 6 января 2019 года, решениями собственных уставных органов", а также "Поместная УПЦ (ПЦУ) сохраняет внутреннее единство и призывает епископат духовенство и верных все вопросы обсуждать и решать в духе заповеданной Господом братской любви, избегая з разжигания вражды и противостояния. Синод также выразил полную поддержку предстоятелю Блаженнейшему Епифанию, митрополит Киевский и всея Украины".

Теги: #упц #филарет #церковь #пцу
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